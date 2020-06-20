20 июня 202011:22

Глава UFC Уайт заявил о готовности закрыть полулегкий женский дивизион из-за Нуньез

EPA

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт заявил о готовности завершить проведение боев в полулегком весовом дивизионе в случае завершения спортивной карьеры его чемпионки Аманды Нуньез. Бразильянка ранее намекнула на конец карьеры.

"Наверное, продолжать бои в полулегкой категории без Нуньез мы не будем. Совсем недавно я сказал менеджерам подписывать контракт с новыми девушками, а она заговорила об уходе, — сетует Уайт в интервью MMA Fighting. — Впрочем, Аманда может делать все, что угодно. Скоро у нее появится ребенок. Как профессионал она добилась всего".

Напомним, что Нуньез является действующей чемпионкой двух весовых дивизионов: легчайшего и как раз полулегкого. Ее предыдущий бой проходил в полулегком "весе" — 7 июня в рамках турнира UFC 250 она защитила титул в бое против Фелиции Спенсер.

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