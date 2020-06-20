Экс-пилот "Формулы-1" попал в аварию и находится в критическом состоянии

Бывший гонщик "Формулы-1" и четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Алессандро Дзанарди попал в серьезную аварию, в результате которой он находится в критическом состоянии. Инцидент произошел в городке Пьенца.



53-летний итальянец во время велогонки не справился с управлением своего велосипеда с ручным приводом и на одном из крутых спусков выехал на встречную полоску, где столкнулся с грузовиком, сообщает Спортбокс.Ru. Его транспортировали в один из госпиталей Сиены на вертолете.



Состояние Дзанарди оценивается медиками, как критическое. У него черепно-мозговая травма. Мужчине была проведена операция, которая продолжалась порядка трех часов. После этого о его состоянии не сообщалось.



Дзанарди в бытность пилотом "Ф1" выступал за такие "конюшни" как Jordan, Minardi, Lotus и Williams.



Паралимпийцем он стал после того, как в 2001 году угодил в аварию, в результате которой он лишился обеих ног.