Инопланетяне и феерическое зрелище: космический репортаж "Вестей в субботу"

Совершенно удивительная новость из мира науки. Теперь не только в Китае, но и в Британии предположили, что коронавирус — занесенный. Впрочем, если в КНР кивают на Запад, то на Западе посмотрели в… космос.

Итак, профессор Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета в Уэльсе проанализировал эпидемии, начиная со средневековой чумы в Европе и до птичьего гриппа и нынешнего коронавируса, и обратил внимание, что многие эпидемии сопрягаются по времени с прилетом на Землю кометных болидов. Вот и над Уханью сгорел болид, а с него из космоса и осел на облака и туманы новый вирус. Из космоса! С Марса что ли?

Этот репортаж "Вестей в субботу" создан при содействии Роскосмоса и Института медико-биологических проблем Российской академии наук. В нем помимо всего прочего зрители увидят, оказывается, имеющийся в Москве еще один ЦУП — дополнительный, как раз по этим делам. Но еще нам сейчас пригодится, кажется, самый первый в мире художественный фильм (еще немой) про инопланетян, про Марс. То будет "Аэлита".

Оцените эту кинопостановку далекого 1924 года. Кажется, именно эта раннесоветская лента заложила стандарт того, как показывать инопланетян во всех последующих "Стартреках" и "Звездных войнах". А уж как с помощью хитрого прибора марсианская принцесса Аэлита наблюдала за нашей жизнью! Особенно, конечно, как всегда, за Америкой и революционной тогда Москвой, пусть и сняли ее явно с храма Христа Спасителя.

У себя в Институте медико-биологических проблем космонавт-рекордсмен Олег Котов показывает никакой не киношный, а настоящий набор космонавта, который, по идее, должен гарантировать на борту гигиену, но…

Оказываемся в том дополнительном Центре управления полетами, который есть в Институте медико-биологических проблем.

На съемке конца 90-х годов — следствия неполадок к системе кондиционирования станции "Мир", которую обследовал тогда Сергей Крикалев. Станция вся обросла плесенью что ли?

- Когда мы свет туда подвели, это было феерическое зрелище. Капля воды, по которой идут вот мелкие волны. Одни волны накладываются на другие, — вспоминает Сергей Крикалев, космонавт, Герой СССР, исполнительный директор гокорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам.

- Там зеленые человечки были?

- Нет, зеленых человечков не было. Но пробы этой воды есть.

Уже на МКС был случай, когда оброс бактериями и ошибочно сработал противопожарный датчик. О результатах санобработки и тестов на микробы на борту МКС вспоминает космонавт Олег Котов.

- И красные, и желтые, и белые. Большие колонии, махровые, — рассказал Олег Котов, сотый космонавт России, заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем РАН.

- Что при вас было?

- Стафилококки были.

Подобные бактерии способны вызывать гнойные воспалительные процессы почти во всех органах и тканях. Понятно, что со времен Гагарина в космонавты берут самых здоровых. Но даже у самого здорового человека в организме — примерно килограмм микробов. А в космосе они начинают вести себя по-другому.

"Они не видоизменялись. Никаких мутаций, как обычно у нас любят писать, не было. Но они становились более агрессивными", — отметил Владимир Сычев, замдиректора по научной работе Института медико-биологических проблем РАН.

Так могут ли агрессивные микробы из космоса попадать на Землю с метеоритами? В ходе недавнего российского эксперимента "Метеорит" самые разные микробы вставили в колесико, которое разместили на внешней стороне спускаемого аппарата. Что это были за микробы? В мемориальный кабинет основоположника космической медицины академика Парина говорим с еще одним ученым – Вячеславом Ильиным, заведующим лабораторией микробной экологии человека Института медико-биологических проблем РАН.

- Что за биоматериалы вы использовали?



- Мы использовали нашу замечательную коллекцию со станции.

- Только из ваших уст можно услышать про "замечательную коллекцию микробов". Просто вдумайтесь, как это звучит со стороны.

- Но она действительно уникальная.

И когда с помощью молотка вскрыли обогревший внешний отсек спускаемого аппарата, то выяснилось нечто невообразимое.

- Поверхность кипела, как рисовая каша, — рассказал Вячеслав Ильин.

- Кто выжил?

- Выжил один — это термоанейробактеросидерофиликус. Название говорит само за себя. Термо, то есть термофильный. Бактерия сидрофиликус, то есть она была выделена из железистых источников. Камчатки.

Допустим, то, что выживает в вулканах и термальных источниках Камчатки, выживает в любом огне. Но еще выжил микроб, который был взят с внешней стороны МКС, где жуткий холод и вакуум.

- Вы же выходили в космос. Как они там? Бегают? Нет?

- Живут, — сказал Олег Котов.

- Не стучались снаружи, чтобы их пустили обратно?

- Чаще — нет.

В фильме "Аэлита" в космонавты по объявлению инженера-самоучки записался красноармеец Гусев. Сегодняшние космонавты работают в смычке с тысячами ученых. И какой же еще эксперимент они поставили вместе? Что выжило не только в огне, но и в холоде на обшивке МКС?

"Это семена, личинки комариков африканского хирономида. Низшие ракообразные. Они выживают", — пояснил Владимир Сычев.

Но откуда взялся на обшивке МКС тот микроб, который потом еще и не сгорел?

- Там фрагменты ДНК были, причем планктона, что интересно", — рассказал Ильин. — Нашего, вполне себе идентифицированного планктона северных вод, Северного Ледовитого океана.

- На космической станции?

- Да!

Как он поднялся из океана в космос?.. Загадка.

Но создатели фильма "Аэлита", оказывается, обладали даром пророчества. Недаром марсиане боялись прибытия землян. Конечно, в советском фильме марсиане больше всего опасались "бациллы русской революции". Но сейчас ученые могут уже всерьез планировать настоящую туда экспедицию.

- На Марс полетим?

- Хоть завтра, — сказал Владимир Сычев.

Но как бы не занести туда бактерии, которые в дальнем космосе могут стать еще агрессивнее, а потом вернуться?

Возможно, сначала надо проверить все-таки Луну, где уже высаживались американцы и где уже несколько десятилетий, вполне вероятно, завезенные ими бактерии могли мутировать куда агрессивнее, чем на близкой от Земли МКС.

- На Луне, например, измененный радиационный фон, — поясняет Вячеслав Ильин. — Это очень серьезно.

- То есть мы можем породить монстра на Луне?

- Да, который может потом вернуться. Такой пинг-понг. Фактор марсианский, мне кажется, он несколько иной. Там есть, например, метан, а если есть метан, то есть и метаногенные бактерии, метанотрофные. И они тоже могут найти свое пристанище в организме человека.

А ведь по пути к Марсу мусор и бактерии будут все копиться и копиться.

- До Марса 500 дней?

- Год. Все зависит от баллистики, — говорит Олег Котов. – Год туда, месяц или год на поверхности Марса, год обратно.

- Вопрос мусора на самом деле не тривиальный. Он даже не тривиальный сейчас на станции. Когда-то у нас на "Салютах" была такая технология, когда были специальные мусорные ведра, — вспоминает Сергей Крикалев.

- Форточку открывали? Выбрасывали?

- Близко к этому. Это действительно проблема. Мы должны научиться делать это достаточно хорошо, когда полетим далеко от Земли.

- Может, не лететь?

- Лететь надо, — считает Ильин.

Но если наши микробы могут туда, то, значит, и их микробы могут к нам? Здесь нам потребуется напомнить школьный курс, что между атмосферой Земли и открытым космосом есть еще и стратосфера.

- В стратосфере носится пыль?

- Да, — отметил Вячеслав Ильин.

- На этой пыли кто-то живет?

- Да.

- 90% — земные, а 10% прилетели еще откуда-то?

- Да неизвестно какие.

- То есть инопланетяне уже с нами?

- Да, но это льет воду, конечно, на тех, кто исповедует этот жанр. Почему бы и нет?..

Так, что с коронавирусом?

- Появилась теория, что завезли. Из космоса.

- Наверное, живые организмы гораздо устойчивее, чем мы до этого предполагали. На самом деле эти факты мы сейчас находим уже в экспериментальном подтверждении, — сказал Сергей Крикалев.

И для полноты картины. Если кто не знает, то голову на орбите моют безмыльным шампунем. И знаете, как называется стандартный орбитальный гигиенический набор? "Аэлита".