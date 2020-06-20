У нападающего "Динамо" выявлен коронавирус

У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", 26-летний камерунец сдал положительный тес на коронавирус. Теперь футболисту придется пройти лечение и двухнедельный карантин. Это не первый случай заражения COVID-19в "Динамо". Ранее вирус был выявлен у Романа Евгеньева, Давида Сангаре и Сильвестра Игбуна, а также у тренера вратарей Дмитрия Изотова.

Информация об обнаружение вируса у футболиста "Уфы" не нашла подтверждения. Уфимцы продолжают подготовку к матчу с "Тамбовом" в полном составе.