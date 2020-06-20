20 июня 202021:03

ФСИН уточнила, почему на самом деле заключенные себя порезали

Global Look Press

Семеро заключенных исправительной колонии номер 7 в Мордовии сами нанесли себе порезы, чтобы нарушить работу учреждения, заявили в управлении ФСИН РФ по республике.

В ведомстве опровергли информацию о том, что в колонии произошла вспышка COVID-19, отметив, что там не выявлено ни одного случая заболевания. "Санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждении стабильная и находится под постоянным контролем", — говорится в сообщении управления ФСИН.

Там рассказали, что семеро осужденных за тяжкие преступления, которых назвали "отъявленными нарушителями порядка отбывания наказания", 19 июня порезали себе предплечья лезвиями от разобранных одноразовых бритв. Причем сделали они это в "демонстративно-шантажной форме". Всех заключенных немедленно осмотрели медики, затем оказали необходимую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Информацию о том, что травмы себе нанесли 15 осужденных, якобы в знак протеста против бездействия администрации учреждения, в УФСИН также назвали ложной. Сейчас по факту происшествия ведется проверка, материалы которой будут представлены в следственные органы.

Комитет "Гражданское содействие" сообщил ранее в субботу, что заключенные мордовской колонии вскрыли себе вены из-за отказа администрации их лечить.

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