"Шахтер" снова стал чемпионом Украины

Определился чемпион Украины. Им снова оказался "Шахтер", ставший недосягаемым для киевского "Динамо".

"Шахтер" в Киеве с результатам 3:2 обыграл "Александрию". За пять туров до финиша "горняки" опережают киевское "Динамо" на 19 очков. Таким образом бывший донецкий клуб стал недосягаем для ближайшего соперника.

"Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.