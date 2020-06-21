21 июня 202000:04 Денис Новожилов

Автолихач Игорь Ишаев скучает в спецприемнике

Автолихач Игорь Ишаев скучает в спецприемнике

Резонансное ДТП в центре Москвы с участием скандально известного лихача Игоря Ишаева. Внук бывшего губернатора Хабаровского края сел за руль пьяным и протаранил два автомобиля. Лишь чудом обошлось без жертв. Где сейчас находится "золотой мальчик" и почему после происшествия он набросился на журналистов?

Спецприемник номер 2 для лиц, отбывающих административный арест. В четверг вечером именно в это спецучреждение отправили Игоря Ишаева. Говорят, что сейчас участник громкой аварии пока скучает в одиночной камере.

Внук бывшего губернатора Хабаровского края — скандально известный автомобильный лихач. На этой неделе в центре Москвы он протаранил две дорогие иномарки. Теперь Игорю Ишаеву пришлось сделать аварийную остановку на 12 суток. Его свобода ограничена: лишь час прогулок во внутреннем дворике спецприемника. Условия здесь, понятно, не те, к которым привык "золотой мальчик". Из удобств в изолированном помещении — умывальник, туалет, тумбочка и койка. Игоря Ишаева посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Говорят, что сиделец подавлен.

"Те кровати, которые сейчас в спецприемнике, на них спать очень неудобно, проваливаются матрасы. Он волнуется за свою невесту. Свадьба у него назначена на август. Ему грустно сейчас в разлуке с возлюбленной", -рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексей Мельников.

Именно из-за дамы сердца, как уверяет Игорь Ишаев, ему пришлось сесть за руль своего Porsche Panamera 17 июня. Якобы, девушке стало плохо, везти ее в больницу было некому. Под Ваганьковским путепроводом Москвы мажор попытался развернуться, выехал на встречную полосу, и протаранил ещё один Porsche и Audi. Владельцы пострадавших в аварии машин общаться со СМИ не желают.

Экспертиза показала, что в крови представителя известного семейства Ишаевых находилось почти 0,73 промилле алкоголя, что соответствует одной выпитой бутылке водки. Дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве Михаил Миськов сообщил: "Предполагаемый виновник ДТП ранее был лишен права управления транспортными средствами за совершение административного правонарушения, связанного с повторным выездом в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения".

Непонятно, что — шок, травма головы или плохое воспитание, повлияли на поведение Игоря Ишаева в приемном покое Боткинской больницы, куда водителя доставили с подозрением на сотрясение мозга. Представитель так называемой "золотой молодежи" устраивал странные пробежки по коридорам междучреждения, а потом и вовсе напал на журналистов, вырвал мобильный телефон корреспондента издания Life и растоптал его ногой. Требованиям полицейских, которые пытались угомонить мажора, Ишаев не подчинялся. Сразу после инцидента журналистка, которой Ишаев разбил телефон, написала на дебошира заявление в полицию.

А вот на процессе в мировом суде перед СМИ будто появился другой Игорь Ишаев. Нарушитель складывал вместе ладони, крестился и уверял, что в аварии виновата травмированная нога, которая предательски застряла между педалями газа и тормоза. Да и вообще, заявил Ишаев, спиртное он выпил уже после столкновения. Якобы, снял стресс тремя бутылками пива.

За семьей Ишаевых в последние годы закрепилась скандальная слава. Дед виновника ДТП, экс-губернатор Хабаровского края и бывший сенатор Виктор Ишаев, проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении средств нефтяной компании. В минувшую пятницу ему продлили домашний арест до конца сентября. Сын Виктора Ишаева Дмитрий, как сообщали СМИ, избивал собственного тестя.

"Неужели родители успешных золотых мальчиков не понимают, что они оказывают медвежью услугу своим собственным детям — создают условия, при которых ребенок не имеет мотивации к жизни", — задается вопросом психолог Андрей Зберовский.

Сам наследник известной семьи тоже в прошлом становился героем громкой истории. В марте 2017 года Игорь Ишаев устроил ДТП на МКАД — -протаранил фуру и две легковушки на автомашине Mercedes стоимостью 15 миллионов рублей. На рамке номерного знака разбитого "немца" английскими буквами красовалось слово "Ишай". Вероятно, чтобы простые люди видели, что едет эдакий хабаровский князь. Стрелка спидометра седана Ишаева тогда застыла на отметке 225 километров в час. В аварии чудом никто не погиб.

А ведь Игорь Ишаев подавал большие надежды в хоккее — считался одним из самых перспективных молодых игроков страны. На тренировки он приезжал на золотом BMW X6. Дорогие машины вообще страсть известного семейства — d разное время в автопарке Ишаевых пылились Lamborghini, Ferrari, Mersedes, Lexus. Тетя мажора Юлия, например, приехала на подмогу племяннику на Bently. По нашим данным, на Ишаевых оформлено и несколько квартир в престижных районах Москвы.

По официальным данным, Игорь Ишаев зарегистрирован в элитной высотке на западе Москвы. Территория жилищного комплекса обнесена забором, по периметру — камеры видеонаблюдения, посты охраны. Попасть внутрь можно лишь по согласованию с кем-то из жильцов дома. Охранник неприступного для посторонних объекта сообщил, что Игоря Ишаева здесь никогда не видел. Соседи известного мажора тоже оказались неразговорчивыми.

Когда спортивная карьера пошла под откос, "золотой мальчик" решил преуспеть на любовном фронте. Он даже засветился в эфире известной телестройки. Вот так эффектно Игорь Ишаев пришел на проект очаровать одну из участниц: "Я могу обеспечить полностью ее жизнь, я могу обеспечить ее всем, что она хочет. Я хочу залететь на эти острова, забрать ее и залететь куда подальше".

Летать Игорь Ишаев предпочитал на своем Porsche. Во время судебного процесса выяснилось, что, катаясь по столице без прав, мажор 62 раза нарушал правила дорожного движения. Любопытно, что водительское удостоверение у "золотого мальчика" забрали еще в 2015 году. Срок лишения давно истек, но Ишаев даже не пожелал явиться за документом. Возможно, ему это просто выгодно: иначе после пьяного ДТП в центре Москвы ему могла грозить уголовная ответственность. Правда, оказавшись в спецприемнике, Ишаев заявил, что за руль больше никогда не сядет. Хотя за 12 суток, которые предстоит провести в изоляции, он может и передумать.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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