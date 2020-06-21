Большое интервью президента: прямые ответы и уникальные кадры

Новый документальный проект Павла Зарубина, который обязательно стоит посмотреть на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00, "Россия. Кремль. Путин". Это несколько интервью президента по самым актуальным темам: коронавирус, поправки в Конституцию, Украина, роль России на международной арене и многое другое. И, конечно, то, чего мы всегда ждем от Павла Зарубина, — эксклюзивные съемки там, где никогда не ступала нога журналиста, например, в личном кабинете президента.

- Одна из поправок, внесенных депутатами, подразумевает возможность того, что у вас появится возможность баллотироваться еще на один срок. И вы тогда в Госдуме сказали: а там видно будет. Вы для себя какое-то решение приняли?

- Я сейчас скажу абсолютно откровенно, — признается глава государства.

Президентских откровений в документальном фильме, который выйдет на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00, будет множество. Многочисленные интервью Путина, записанные на протяжении года. И самое свежее — буквально несколько дней назад.

Неизвестные детали президентских решений во время пандемии и неожиданные нюансы работы Путина с 2000 года.

- Хоть иногда можете позволить себе отвлечься, просто отключиться и чтобы никого не видеть и не слышать? Это вообще возможно?

- Ну, операторы Генерального штаба всегда со мной рядом — это просто медицинский факт, от этого никуда не деться: Они должны быть на расстоянии нескольких секунд. Так всегда. Это первое. А во-вторых, все-таки глава государства должен быть всегда на связи. Всегда. Круглые сутки. Это просто обязанность. В этом смысле — нет. Но все-таки за эти годы работы я научился, что когда есть несколько свободных часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится: спорт или почитать, или музыку послушать. Но при этом постоянно быть на связи — это просто моя обязанность, — отмечает Владимир Путин.

Ровно 20 лет назад президентом России был избран Владимир Путин. Вот его рабочий кабинет. Cъемки в Кремле, каких еще не было. Полная свобода действий в главном 1-м корпусе. И единственное, что волновало президентскую пресс-службу, — чтобы съемочные группы фильма не сталкивались и не мешали друг другу.

Небольшое ожидание в президентской приемной. Несколько минут, чтобы осмотреться. Картины заснеженного собора Василия Блаженного, на большом телеэкране постоянно работает телеканал "Россия 24". У секретаря президента то и дело звонит спецсвязь. И когда удалось войти в кабинет Путина, в этот момент тоже раздался звонок.

Ровно 20 лет назад в этом кабинете Путин давал свое первое интервью на посту президента. И какие бы сложности ни были сегодня, они не идут ни в какое сравнение с пережитым страной тогда.

"Шоковая терапия, полное обнуление накоплений граждан, потеря рабочих мест, с одной стороны, а с другой, — приобретение ограниченным кругом лиц государственного имущества за копейки. Миллионами людей в стране это воспринималось как явная несправедливость", — вспоминает президент.

- Часто звучит упрек, что вы очень редко или даже практически никогда публично и жестко не наказываете провинившихся. Если это происходит, то, видимо, это сокрыто от глаз. Почему вы такую кадровую политику предпочитаете?

- Я считаю, что чем выше должностное положение человека, который он занимает, тем аккуратнее он должен обращаться с людьми, которые ему подчинены. Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений.

- А если человек действительно виноват, все понимают, что он напортачил?

- Не люблю, практически никогда этого не делаю, отчитывать кого-то в показном порядке.

- А в кабинетах что у вас происходит?

- У нас бывают и жесткие разговоры. Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда.

Дмитрий Песков наблюдает со стороны, на отдалении. И вплотную он приблизился к нам только один раз, когда и без того отсутствующий сценарий разговора вдруг начал оборачиваться совсем уж полными неожиданностями.

Из этой двери Путин всегда выходит для разговора с министрами. Но что там внутри?

Именно в эти секунды Песков и присоединился на пару минут к нам, потому что иначе получалось, что президент и съемочная группа безо всякого сопровождения зашли туда, где и журналистов-то не было никогда.

На самом видном месте — портрет Петра Первого. А на кушетке в этом помещении лежит пальто — в те дни было еще прохладно. В фильме мы рассмотрим это помещение еще более пристально.

Казалось, подготовили все, чтобы ничего не помешало интервью на ходу.

- Вы первым, безусловно, начали на международной арене достаточно жестко заявлять о важности национальных интересов. В итоге мы сейчас видим такой неприкрытый совершенно эгоизм Трампа, видим, что у него появляются последователи. Вас благодарить за такую нынешнюю мировую политику?

- Был период, когда Россия, как это ни грустно, не смела заявить о своих национальных интересах. И то, что мы это начали делать в начале 2000-х годов, в этом нет ничего необычного, ничего запредельного и ничего не отвечающего мировой практике. Просто далеко не все страны имеют такую привилегию — бороться за свои интересы. Но между эгоизмом, как вы выразились, и защитой национальных интересов — огромное расстояние. Эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами.

Главные геополитические проблемы: что будет, на взгляд Путина, дальше? И личные откровения.

"Я никогда в жизни не слышал — без преувеличения говорю — чтобы отец выругался матом. Даже не говорю про маму. Даже представить себе такого невозможно", — признается президент.

В интервью для фильма Путин рассказал и о своих внуках.

- Могут ли они сюда позвонить и дозвониться?

- Дозвониться могут, они дозваниваются.

- Часто удается с ними пообщаться или совсем редко?

- Редко, но я с ними общаюсь, конечно.

Конечно, поднимали мы и один из самых острых вопросов — коррупцию.

"Работа людей, который занимают государственные должности, тем более высокие, она и их жизнь фактически в стеклянной комнате происходят. И это дает возможности увеличить возможности работы на антикоррупционном направлении. Так оно и происходит", — заверил президент.

Cовсем скоро в эфире — ответы на вопросы, ждать ли когда-либо в Кремле в гости президента Украины, не переживает ли Путин из-за отношений с Украиной и как он относится к заявлениям Зеленского о Великой Отечественной войне.

- Как это может сказаться на дальнейших наших отношениях?

- Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны.

И это — лишь часть того, что вошло в фильм. Интервью, записанные в разных городах, странах, ситуациях — только важное и самое интересное в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин" 21 июня в 22:00 на телеканале "Россия 1".