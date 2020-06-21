Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Высокий статус получили врачи за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Героями труда стали главврач московской больницы номер 40 в Коммунарке Денис Проценко, главврач Покровской больницы в Петербурге Мария Бахолдина и главврач городской больницы номер 29 в Нижегородской области Юлия Гаревская, а также главврач московской больницы номер 52 Марьяна Лысенко и врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль.

Также российские медики награждены орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Они были учреждены указом Владимира Путина на этой неделе, а накануне на онлайн-встрече с медиками глава государства заявил, что награды вскоре будут вручены их первым обладателям. Также Путин отметил труд многих медиков в борьбе с коронавирусом COVID-19 почетной грамотой президента и поощрением.