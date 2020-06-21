Путин сделал заявление о выборах и преемнике

Владимир Путин допускает, что вновь выставит свою кандидатуру на выборах президента России, если соответствующие поправки в Основной закон страны будут одобрены. Окончательное решение решение президент еще не принял. Об этом Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину в фильме "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Я не исключаю возможности. Там видно будет", — заявил президент.

В связи с этим российский лидер призвал государственных служащих работать, а не искать возможного преемника Путина.