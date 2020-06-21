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Ситуация в Донбассе 2 суток назад

21 июня 202019:35

Украинские военные ранили жительницу Донецка

Украинские военные ранили жительницу Донецка

В воскресенье жительница Донецка получила ранение при обстреле с украинской стороны. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Там отметили, что украинские войска обстреливали окраины Горловки и Донецка из артиллерии, минометов, орудий бронемашин и гранатометов.

В общей сложности режим перемирия за сутки был нарушен 7 раз, в зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов. Силы ДНР уже отчитались о подавлении украинских позиций, откуда велся огонь, передает телеканал "Россия 24". Об обстрелах двух поселков со стороны ВСУ также ранее заявляли в ЛНР.

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