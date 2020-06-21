Дубай готовится к приему иностранных туристов

Дубай открывается для туристов с 7 июля, сообщила пресс-служба правительства твитом.

Прилетающие должны будут иметь при себе справку с отрицательным результатом на коронавирус. Также возможно сдать анализ в аэропорту.

С 22 июня в страну могут въезжать обладатели вида на жительства, с 23 июня жителям Дубая разрешается пересекать границу.

В ходе пандемии коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, заразились более 8,7 миллиона человек, свыше 461 тысячи умерли. Дубай закрыл границы 26 марта.