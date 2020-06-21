Американский политолог: статья Путина о войне призывает к сотрудничеству

Статья президента России Владимира Путина об истории Второй мировой войны не вызвала особого интереса в США. Скорее всего, это связано с внутренними американскими проблемами. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил американский политолог и журналист, колумнист Forbes Ариэль Коэн.

Он рассказал, что корректно осветили статью Путина агентство Reuters и газета New York Times.

"Люди в США смотрят на разрушенные памятники, на тяжелую экономическую ситуацию, на увеличение количества случаев коронавируса. Это основное, что волнует американцев в данный момент, — сказал политолог. — Я прочел статью Путина, и впечатления у меня неоднозначные. Но главное, что в ней есть в сухом остатке. Это то, что между Россией и США заканчивается договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Нужно что-то делать для продолжения контроля над разоружением".

Коэн напомнил, что в ноябре 2020 года в США состоятся президентские выборы. И кто бы ни стал президентом Америки, по вопросам ядерного разоружения сотрудничество надо продолжать, не только с Россией, но и с Китаем. И подчеркнул, что к переговорам следует привлекать и другие страны, владеющие ядерным оружием. Например, Индию и Пакистан.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года. В понедельник, 22 июня, в Вене состоится встреча российских и американских дипломатов. Это событие специалисты ждали несколько лет. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли среди прочего обсудят будущее СНВ-3. Москва давно предлагает Вашингтону продлить его, но администрация президента Дональда Трампа до сих пор реагировала сдержанно. Речь идет об одном из последних договоров, который удерживает страны от новой ядерной гонки вооружений.