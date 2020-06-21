Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

Проходящий в Хорватии теннисный турнир Adria Tour досрочно завершен. Отменен финал между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.

У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус. Димитров был заменен хорватом Нино Седарушичем. Однако в итоге турнир был досрочно завершен.

В финале должны были встретиться россиянин Андрей Рублев и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Решающая встреча была запланирована на воскресный вечер.

