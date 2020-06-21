На выборах в Сербии лидирует партия Вучича

На парламентских выборах в Сербии, состоявшихся в воскресенье, 21 июня, побеждает правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент республики Александар Вучич. Такую информацию опубликовал Центр наблюдения за выборами.

По его предварительным данным, партия Вучича набирает 56,7 процента голосов избирателей. На втором месте расположилась Социалистическая партия Сербии министра иностранных дел Ивицы Дачича с результатом 11,1 процента, третье место занимает партия "Победа для Сербии" во главе с бывшим спортсменом Александаром Шапичем, ее результат — 7,8 процента голосов.

Явка на выборах составила предварительно 50,44 процента, пишет ТАСС.