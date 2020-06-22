Британские ВМС сопроводили корабль "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш

Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" прошел через пролив Ла-Манш, при этом его сопровождали британские ВМС. Фрегат Westminster и патрульный корабль Tyne наблюдали за российским судном через камеры наблюдения, а также с помощью сенсоров и радара.

Британская сторона отметила, что "Вице-адмирал Кулаков" действовал безопасно и профессионально, передает РИА Новости.