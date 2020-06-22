Европейские города охвачены протестами

В Европе в минувшие выходные прошли сразу несколько громких акций протеста. 400 человек были задержаны в Гааге на демонстрации против карантинных ограничений. Она началась как мирная акция и была согласована с властями города. Но обстановка накалилась, когда к шествию присоединились футбольные хулиганы. Демонстрация переросла в погромы и столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось применить водометы, передает телеканал "Россия 24".

Восемь полицейских пострадали в немецком Гёттингене. Там двести жильцов дома, закрытых на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, пытались прорвать заграждение и атаковали полицейских. Протестующие бросали камни, бутылки и другие предметы. Полиция применила перцовый газ.

Досталось полиции и в Штутгарте: в ночь на воскресенье сотни хулиганов устроили погром в центре города. Молодые люди разбивали витрины магазинов, вырывали булыжники из мостовой. Как сообщила полиция, беспорядки вспыхнули после антинаркотического рейда. В итоге в Штутгарте пострадали 19 полицейских.