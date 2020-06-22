На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело

Массовая драка нескольких десятков мужчин в Норильске обернулась уголовным делом о хулиганстве, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю. Очевидцы сняли побоище на видео.

Противники сошли вечером 20 июня во дворе жилого дома. Первоначально в стычке участвовало восемь человек, но потом их число перевалило за несколько десятков. Наутек они пустились, только заслышав вой полицейских сирен.

Стражи порядка утверждают, что конфликт произошел на бытовой почве, свидетели уточняют, что отношения выясняли уроженцы Дагестана и Азербайджана. Полицейским удалось задержать несколько человек, сейчас они устанавливают остальных участников побоища. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".