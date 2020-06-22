В Барабинске полицейские спасли дом семьи с детьми от уничтожения в пожаре

В Барабинске проезжая на машине сотрудники транспортной полиции заметили в частном доме клубы черного дыма и бросились на помощь. Как рассказали в пресс-службе МВД России по СФО, в здании проживала семья с двумя маленькими детьми. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".



Капитан полиции Михаил Бендик и его брат, лейтенант Александр Бендик установили, что в здании никого нет. Тогда они выбили окно с помощью деревянного бруса, дотянули к проёму водопроводный шланг и направили струю на горящие предметы мебели в кухне. Позже к операции подключились соседи.



"К моменту прибытия пожарных транспортные полицейские локализовали возгорание и минимизировали возможные последствия ЧП", – отметили в пресс-службе ведомства.



За спасение имущества от огня правоохранителям выразил благодарность глава семейства Дмитрий Иванов. В настоящий момент решается вопрос о поощрении Александра и Михаила правами руководителя МВД России по СФО.