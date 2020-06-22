В Чернобыльской зоне вновь вспыхнул пожар

Новый пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения — загорелась лесная подстилка. Огонь быстро охватил площадь в три гектара, в настоящее время спасатели локализовали возгорание, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Пожар вспыхнул вечером 21 июня вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества. На место выдвинулись 11 пожарных на трех машинах, к 20:40 им удалось остановить распространение огня. Сейчас, по их данным, наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.

В начале апреля в зоне отчуждения вспыхнул мощный пожар, который удалось потушить только к середине мая, то есть спустя месяц с лишним. Огнем, который добрался до Припяти, были уничтожены часть лесов, кладбище, а также территории бывших деревень. Общая площадь возгорания превысила 20 тысяч гектаров.