Личное богатство россиян выросло до 90% ВВП страны

Сумма частного финансового богатства граждан России выросла с 1999 года в 16 раз, до $1,6 триллиона. Это около 90% ВВП страны за 2019 год, подсчитала Boston Consulting Group. Из этой суммы $500 миллиардов находится за рубежом, а $1,1 триллиона — в России.

По данным ЦБ РФ, на вкладах в банках россияне хранят около 32 триллионов рублей (в эквиваленте примерно $500 миллионов). 40% личного богатства россиян приходится на владельцев состояний свыше $100 миллионов, еще 39% — у кого менее $250 тысяч. Доля личного богатства россиян в Восточной Европе составляет 44%.

Наибольшими темпами – по 14% ежегодно — личное богатство россиян росло в период переходы страны на рыночные принципы и во время приватизации.

В 2014–2019 годах среднегодовой рост показателя замедлился до 11,7%, в 2018–2019 — до 10,4%. Экономисты ожидают роста богатства россиян до примерно $2 триллионов к 2024 году. Величина личного богатства замедлится из-за пандемии и медленного восстановления мировой экономики.

Личное богатство оценивалось с учетом финансовых активов взрослого населения: вкладов в банках, вложений в облигации, акции, инвестфонды, пенсии и страхование жизни. В показатель не входят недвижимость, золото в слитках и монетах.