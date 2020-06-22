Что делать тем, кто видит черные точки и волнистые нити

Насколько опасно, если человек видит перед глазами "черные точки и плавающие нити"? Отвечая на этот вопрос в эфире телеканала "Россия 1", известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил, что это может быть нормой.

"Это всегда есть у людей, и многие это видят, не отдавая себе отчета", — сказал он.

Однако это может свидетельствовать и об определенных проблемах.

Доктор Мясников напоминает, что обращаться к окулисту надо регулярно, особенно если у человека уже солидный возраст.

"Начиная с определенного возраста, зрение надо обследовать постоянно. Не потому, что у вас появились симптомы, а просто по факту, что пришло время, и надо проверять и внутриглазное давление, и поля зрения, и его остроту", — советует врач.