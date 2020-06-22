Цены долгосрочных контрактов "Газпрома" в 2-3 раза выше текущих рыночных цен, а средняя экспортная цена поставок "Газпрома" в 2020 году составляет $130-140 за тыс. кубометров, сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергей Комлев.

"Цены нашего портфеля отражают цены форвардных контрактов с большей длительностью, цены, которые в настоящий момент в два с половиной — три раза выше цен, которые сложились на контракты краткосрочные типа "день вперед" и "месяц вперед".

В портфеле контрактов "Газпрома" много долгосрочных. Есть форвардные контракты типа "квартал вперед", "сезон вперед", "год вперед" с привязкой к ценам спотовых площадок. Доля контрактов с привязкой к цене нефти — 15% и еще 15% приходится на смешанные контракты. Краткосрочные контракты с поставкой "день вперед" и "месяц вперед" составляют менее 40% от всего портфеля "Газпрома", пояснил Комлев.

В конце апреля "Газпром" ожидал снижение экспорта газа в 2020 году на 16,4% до 166,6 миллиарда куб. м с 199,2 миллиарда куб. м в 2019 году, и снижение средней цены газа на 37% до $133 за 1 тысячу куб. м. с $210,6 за 1 тысячу куб. м в 2019 году.

"Мы не относимся к этому как к догме, и цифры корректируются по мере того, как меняется ситуация на рынке", — отмечал ранее начальник внешнеэкономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.

Россия по мере восстановления мировой экономики укрепит лидерство на рынке газа, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 миллиарда куб. м газа (-1,3%). Экспорт в страны ближнего зарубежья вырос на 2,2% до 37,7 миллиарда куб. м.

Пандемия ухудшила глобальный спрос на сырье и топливо. В апреле, когда был пик пандемии, поставки газа за рубеж уменьшились на 29% до 12,101 миллиарда куб. м, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Крупнейшим покупателем российского газа стала в апреле Италия — 1,966 миллиарда куб. м (- 5% в годовом выражении), затем идут Белоруссия — 1,496 миллиарда куб. м (- 9%), Германия — 1,057 миллиарда куб. м (падение в три раза) и Франция — 1,037 миллиарда куб. м (- 9%). Поставки газа в Польшу увеличились в 29 раз до 731 миллиона куб. м, в Австрию — на 5% до 1,049 миллиарда куб. м. Экспорт российского газа в Турцию упал в 4,6 раза до 327 миллионов куб. м.

В начале периода распространения пандемии доход "Газпрома" от экспорта газа рухнул в I квартале на 51,6% в годовом выражении до $6,81 миллиарда, сообщила Федеральная таможенная служба. Физический экспорт газа упал на 24,2% до 46,6 миллиарда куб. м.