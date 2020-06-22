Москва готовится к новому этапу снятия ограничений

23 июня в столице стартует новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Теперь в городе снова откроются детские сады, фитнес-клубы, СПА-салоны, бани и сауны. В полноценном режиме заработают рестораны, кафе, бары и закусочные.

На всех предприятиях будут следить за безопасностью клиентов. Системы вентиляции продезинфицируют, тренажеры в фитнес клубах поставят дальше друг от друга, а еще временно уберут кулеры с водой. К тому же на групповые тренировки пока понадобится предварительная запись, чтобы участники могли соблюдать безопасную дистанцию.

"Групповые занятия мы сократили с 55 до 45 минут, чтобы в этот 15-минутный перерыв проводить дезинфекцию оборудования. И еще во всех зонах мы убрали то оборудование, которое невозможно обработать — это канаты, лямки, тяжелоатлетические пояса. Каждые 2-3 часа будут обрабатываться все поверхности в клубе", — объясняет Евгений Еремин, управляющий фитнес-клубом.

23 июня в Москве с опозданием на 2 месяца возобновится и пассажирская навигация. На речных трамвайчиках и теплоходах придется соблюдать все те же правила безопасности. Экипаж встретит гостей в масках и перчатках, пассажирам измерят температуру, все поверхности будут дезинфицировать после каждого рейса.