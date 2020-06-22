Погребняк, переболевший коронавирусом, приступил к тренировкам с командой

Бывший нападающий сборной России, ныне игрок екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк, переболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, приступил к тренировкам с командой.

"Павел Погребняк передает всем привет с тренировки, – сообщает пресс-служба "Урала" в Twitter. – Сегодня он приступил к полноценной работе с командой".

Павел Погребняк передает всем привет с тренировки. Сегодня он приступил к полноценной работе с командой! 👌 pic.twitter.com/207FqgFJfu — ФК Урал (@FCURAL) June 22, 2020

О заражении 36-летнего футболиста вирусом COVID-19 стало известно 22 мая после того, как весь состав "Урала" прошел соответствующее тестирование. Позже у игрока была диагностирована двусторонняя пневмония.

Погребняк – воспитанник московского "Спартака", также играл за "Химки", "Томь", "Шинник", московское "Динамо", петербургские "Зенит" и "Тосно", а также за немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг".

На его счету 171 игра, 50 голов и 13 передач в российской премьер-лиге и 33 матча и восемь мячей за сборную России.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило девять миллионов человек, из которых 471 тысяча скончались.