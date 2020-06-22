Московская биржа запускает вечерние торги акциями

Московская биржа с 22 июня начинает вечернюю сессию на фондовом рынке: с 19:00 до 23:50 начинаются. В торгах примут участие 25 наиболее ликвидных акций российских компаний из индекса МосБиржи.

На начальном этапе к торгам допустят 25 наиболее ликвидных акций из состава индекса Мосбиржи, а до конца года на торги выставят все 38 акций из состава индекса. Мосбиржа рассматривает также возможность допуска к вечерним торгам биржевых фондов (ETF и БПИФ).

Таким образом, инвесторы смогут оперативно реагировать на изменения на рынке США. Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.

Сейчас торги акциями проходят с 10:00 до 18:45. Таким образом, время торговли акциями увеличится с 8 часов 45 минут до 13 часов 50 минут в сутки.

Вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для инвесторов и предоставит дополнительные возможности для проведения торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками, подчеркивает Мосбиржа.

Вечерние торги пройдут в основном режиме Т+2 с возможностью переговорных сделок с центральным контрагентом. Допустим режим неполных лотов. Операции РЕПО на вечерних торгах не разрешены.