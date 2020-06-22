Жертва насилия дала интервью телевизионщикам и пропала

В эфире телеканала "Россия 1" – собственное расследование группового изнасилования в городе Торопец Тверской области матери двоих детей — 41-летней Светланы Ивановой.

Это произошло 11 ноября 2019 года. Вскоре после нападения пострадавшая помогла составить фотороботы насильников, и их быстро поймали.

Ими оказались два друга – 29-летний Александр О. и 30-летний Сергей А.

Между тем, их родители считают, что Светлану вынудили дать ложные показания и обратились на ТВ с просьбой разобраться в этом деле.

Однако после того, как корреспонденты "России 1" выехали в Тверскую область, разыскали потерпевшую и записали ее интервью-признание, Светлана исчезла.

Ее местонахождение до сих пор не известно.

Действительно ли накануне изнасилования у одного из подозреваемых был конфликт с сыном Светланы, и его даже избили?

Что говорят об этих мужчинах те, кто знал их лично? Было ли у них на тот вечер алиби?

Куда исчезла Светлана Иванова? Грозит ли ей опасность? И что она сказала в своем интервью накануне исчезновения?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".