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22 июня 202022:30

Серия А. "Милан" разгромил "Лечче", "Фиорентина" и "Брешия" сыграли вничью

EPA

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Милан" на поле стадиона "Виа Дель Маре" в Лечче разгромил местную одноименную команду со счетом 4:1.

У победителей встречи голами отметились Саиуэль Кастильехо (26-я минута), Джакомо Бонавентура (55), Анте Ребич (57) и Рафаэл Леау, а у хозяев поля единственный мяч забил Марко Манкозу, реализовавший пенальти на 54-й минуте.

Стоит отметить, что в составе гостей двумя результативными передачами отметился Хакан Чалканоглу.

"Милан" одержал вторую победу в последних пяти встречах и с 39 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а "Лечче", потерпевший поражение в третьей игре кряду, расположился на 18-й строчке, имея в активе 25 очков.

В параллельном матче "Фиорентина" дома сыграла вничью с "Брешией" (1:1). Для "фиалок"  эта ничья стала третьей подряд, а вот "бело-голубые" прервали серию из трех поражений.

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