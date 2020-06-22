Серия А. "Милан" разгромил "Лечче", "Фиорентина" и "Брешия" сыграли вничью

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Милан" на поле стадиона "Виа Дель Маре" в Лечче разгромил местную одноименную команду со счетом 4:1.

У победителей встречи голами отметились Саиуэль Кастильехо (26-я минута), Джакомо Бонавентура (55), Анте Ребич (57) и Рафаэл Леау, а у хозяев поля единственный мяч забил Марко Манкозу, реализовавший пенальти на 54-й минуте.

Стоит отметить, что в составе гостей двумя результативными передачами отметился Хакан Чалканоглу.

"Милан" одержал вторую победу в последних пяти встречах и с 39 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а "Лечче", потерпевший поражение в третьей игре кряду, расположился на 18-й строчке, имея в активе 25 очков.

В параллельном матче "Фиорентина" дома сыграла вничью с "Брешией" (1:1). Для "фиалок" эта ничья стала третьей подряд, а вот "бело-голубые" прервали серию из трех поражений.