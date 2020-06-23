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23 июня 202004:07

Американский прибор сломался при замерах в российском отсеке МКС

Роскосмос

Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции закончился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.

В мае в "Роскосмосе" сообщили об увеличении в атмосфере станции концентрации токсичного вещества, которая, впрочем, экипажу не угрожала.

Позже НАСА начало измерять уровень бензола в российском модуле "Звезда" с помощью своего прибора AQM-1 для определения качества воздуха. Устройство сделало пару замеров, после чего в нем произошло короткое замыкание и сработал предохранитель.

Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

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