"Жизни белых важны". Лозунг в небе над стадионом в Манчестере

Матч чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Сити" и "Бернли" начался со скандального по меркам нынешней Европы инцидента. В то время как игроки и тренеры команд преклонили колени в знак солидарности с темнокожими, над ареной пролетел самолет с надписью: "Жизни белых важны, Бернли".

Официальные представители "Бернли" сразу же извинились за это происшествие, хотя, судя по всему, сам клуб отношения к акции не имеет. Пока совершенно неясно, кто стоит за организацией такого своеобразного намека обществу, что расизм бывает не только белого цвета.

"Футбольный клуб "Бернли" решительно осуждает действия тех, кто несет ответственность за оскорбительный баннер, появившийся над стадионом "Этихад" в понедельник вечером, — цитирует Dayli Express заявление клуба. – Это никоим образом не отражает того, что представляет собой клуб "Бернли". Мы будем сотрудничать с властями, чтобы выявить виновных".

При этом стоит отметить, что исторически "Бернли" – один из самых "белых" клубов премьер-лиги с точки зрения играющих в нем футболистов. В заявке клуба из Ланкашира в этом году, например, лишь один темнокожий игрок Али Койки.