Форвард "Сент-Луиса" Тарасенко провел первую тренировку после травмы

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко впервые принял участие в тренировке своей команды после полученной в октябре 2019 года травмы плеча. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Когда сезон приостановили, я был уже близок к возвращению на лед. Пауза, взятая НХЛ, дала мне дополнительное время, чтобы укрепить плечо. Сейчас у меня все хорошо", – заявил Тарасенко на официальном сайте "блюзменов".

