Массовое ДТП в Башкирии: у водителя отказали тормоза

Причиной массового ДТП в в Мишкинском районе Башкирии могла стать неисправность тормозов у одной из машин. Новые подробности смертельной аварии, в которой погибла мать троих детей, сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как известно, автомобильная катастрофа произошла накануне вечером рядом с деревней Чебыково, на 7 километре автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. Столкнулись бензовоз "Скания", автомобиль Kia Optima и автобус "НефАЗ". На месте аварии скончалась пассажирка легкового автомобиля, 33-летняя жительница Уфы. Члены ее семьи — 35-летний супруг и трое детей — 5-летние девочки-двойняшки и 8-летняя дочь – госпитализированы с различными травмами.

О причине страшной аварии рассказал водитель бензовоза, 50-летний уфимец. По его словам, он проехал на красный цвет светофора из-за отказа тормозов и врезался в легковушку. Выяснилось, что на этом участке дороги ведутся ремонтные работы. Движение со светофорным регулированием осуществляется по одной полосе в обоих направлениях. "КамАЗ" с отказавшими тормозами ехал из Бирска и не смог остановиться, столкнувшись с Kia Optima и пассажирским автобусом.

Сейчас расследование дела продолжается. Будут установлены все детали произошедшего и определена причина ДТП, уточнили в пресс-службе ГИБДД РБ.