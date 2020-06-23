Парад Победы, концерт и лучшие фильмы: что телеканал "Россия 1" покажет 24 июня

24 июня на Красной площади состоится парад в честь 75-летия Великой Победы. Телеканал "Россия 1" подготовил для своих зрителей особенную программу передач в этот праздничный выходной.

В 10:00 начнется юбилейный парад. В этом году он проходит в тот же день, что и 75 лет назад. Тогда, 24 июня 1945 года, парадом в ознаменование Победы СССР в войне командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал празднование маршал Георгий Жуков.

В 12:00 зрители увидят драму "Салют-7" режиссера Клима Шипенко. Этот фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о подвиге советских космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных.

Космическая станция "Салют-7" неожиданно перестала отвечать на сигналы. И тогда было принято решение отправить на орбиту спасательную экспедицию. Экипаж должен найти "мертвую" станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Это был самый сложный полет за всю историю пилотируемой космонавтики. В главных ролях – Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Мария Миронова, Оксана Фандера и другие.

В 15:15 киномарафон продолжит спортивная драма "Легенда № 17" режиссера Николая Лебедева. В главных ролях Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Борис Щербаков и другие. Фильм рассказывает о спортивной карьере хоккеиста Валерия Харламова, который стал легендой еще при жизни. В 1972 году советская сборная по хоккею разгромила со счетом 7:3 канадских профессионалов в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Это была не просто игра, а битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее. Привел команду к победе великий тренер Анатолий Тарасов.

В 17:35 телеканал "Россия 1" покажет фильм "Тренер". Это режиссерский дебют Данилы Козловского. Картина рассказывает о футболисте Юрии Столешникове, который после досадной ошибки на чемпионате мира покидает сборную, завершает спортивную карьеру и отправляется тренировать провинциальную команду. Именно с этим клубом ему предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. В фильме снимались Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева и другие.

Вечером в 21:00 вся страна увидит грандиозный Концерт Победы в Волгограде. Он пройдет на Мамаевом Кургане, у подножия всемирно известного памятника "Родина-мать зовет!". Величественный монумент Евгения Вучетича предстанет в новом облике благодаря системе уникальных визуальных эффектов.

Лучшие и всеми любимые песни военных лет в исполнении самых известных российских звезд. Среди участников — Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева и многие другие.

Завершится праздничный день завершится блокбастером "Экипаж" режиссера Николая Лебедева. Его телеканал "Россия 1" покажет в 23:00. Молодого летчика, которого играет Данила Козловский, за невыполнение приказа выгоняют из военной авиации. Он получает шанс летать на гражданских самолетах и начинает свою историю с нуля под присмотром командира воздушного судна, которого играет Владимир Машков. Отношения главных героев складываются непросто, но в экстремальной ситуации они смогут совершить подвиг и спасти жизни людей.