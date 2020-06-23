Очевидцы сняли на видео встречу с косаткой у побережья Находки

Возле Находки жители Приморского края заметили косатку. Эту необычную встречу снял на видео один из очевидцев. Как считает мужчина, хищница бороздила водные просторы между Козьмино и островом Лисий. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Это косатка или акула?", "Мегалодон!", — комментируют пользователи соцсети.

Справка: косатка является морским млекопитающим семейства дельфиновых. Кроме того, это самый крупный представитель своего семейства и настоящий хищник, который преследует теплокровных животных.