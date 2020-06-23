Минфин РФ поменяет систему оценки эффективности госкомпаний

Минфин планирует изменить систему оценки эффективности госкомпаний. В этом году ведомство обязали осуществлять надзор за корпоративным управлением в госкомпаниях.

К госкомпаниям намерены применять те же методики оценки эффективности, как и для коммерческих компаний, так как госкомпании также должны получать прибыль и выплачивать дивиденды, передает Интерфакс.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что государство не должно сильно вмешиваться в деятельность госкомпаний, нужно доверять советам директоров. Моисеев подчеркнул, что правительство не будет выходить из владения госкорпорациями, по крайней мере, 50% акций будет принадлежать государству.

Но акционерная структура будет изменяться, а ключевые показатели эффективности будут включать рентабельность инвестиций, выплату дивидендов и общую прибыль для акционеров. Замглавы Минфина отметил, что это основные показатели, которые демонстрируют, насколько эффективна деятельность компании в интересах инвесторов и акционеров.

Тема запуска реформы корпоративного управления в госкомпаниях обсуждается уже давно. Минфин весной предложил реализовать "директивную гильотину" в госкомпаниях — избавиться от уже исполненных и утративших актуальность директив для госкомпаний.

Минфин также считает, что перечень вопросов, по которым обязательна выдача директив правительства или Росимущества представителям интересов РФ в органах управления АО с госучастием, нужно сократить. Это позволит сократить издержки компаний и повысит уровень ответственности членов советов директоров от государства.