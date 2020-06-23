Джоковича могут сместить с поста главы Совета игроков АТР

Первая ракетка мира Новак Джокович может лишиться поста председателя Совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов. В действиях главы Совета во время пандемии многие видят безответственное поведение. Серб критикует вакцинацию и устраивает турниры, в ходе которых люди получают заражение.

Как уже сообщали Вести.Ru, Джокович выступает яростным агитатором и пропагандистом отказа от вакцинации вообще и от прививок против коронавируса в частности. Он активно распространяет свои идеи в многочисленных интервью, а в последнее время стал не только говорить, но и действовать.

Пока пандемия еще не сошла на нет на территории Центральной и Западной Европы, глава Совета игроков АТР решил провести серию выставочных турниров в Сербии и соседних странах, на которых меры безопасности были практически проигнорированы. Как итог – и после турнира в Белграде, и после состязаний в хорватском Задаре несколько спортсменов, тренеров и зрителей оказались носителями коронавируса.

В этой связи Джоковича начали критиковать. В частности известный игрок парного разряда бразилец Бруно Суарес назвал поведение Джоковича безответственным: "Это какой-то ужастик. Все произошедшее – абсурд и пример безответственности. Даже если ты на Северном полюсе, сейчас нельзя устраивать вечеринки и потом выкладывать это в соцсети".

Суарес назвал поведение Новака неуважением ко всему, что сейчас происходит в мире: "Многие начали критиковать Джоковича, — цитирует теннисиста издание Globo Esporte. – Мы все задумались, чтобы сместить его с поста председателя Совета игроков ATP".