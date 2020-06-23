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23 июня 202012:45

После 15:00 Путин выступит с обращением к гражданам

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Во вторник президент Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам России.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет показано ориентировочно в 15:00 по московскому времени. Оно будет посвящено предварительным итогам борьбы с коронавирусом, а также состоянию дел в экономике и перспективам. "И о нас с вами в целом", — пояснил Песков.

При этом он добавил, что глава государства сегодня работает в Кремле.

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