После 15:00 Путин выступит с обращением к гражданам

Во вторник президент Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам России.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет показано ориентировочно в 15:00 по московскому времени. Оно будет посвящено предварительным итогам борьбы с коронавирусом, а также состоянию дел в экономике и перспективам. "И о нас с вами в целом", — пояснил Песков.

При этом он добавил, что глава государства сегодня работает в Кремле.