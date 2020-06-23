Инкассаторская машина перевернулась после столкновения с каршерингом в Петербурге. Видео

Первый день работы каршеринга, вновь ставшего доступным для пользователей после снятия части коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге, "отметился" серьезным ДТП с участием прокатного авто.

Поздним вечером 22 июня на пересечении проспектов Испытателей и Сизова водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo оказался на пути у инкассаторской машины. После удара транспортное средство инкассаторов перевернулось через крышу и снова встало на колеса.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали как минимум два человека.