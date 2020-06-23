Президент предложил расширить выбор жилья для льготной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин предложил расширить льготную ипотеку под 6,5 процента годовых и увеличить предельную стоимость жилья, входящего в эту программу.

Глава государства в обращении к гражданам страны отметил необходимость "расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья".

"В этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей".

По программе, которую создали по поручению президента РФ Владимира Путина, можно купить квартиру в многоэтажной новостройке, если это долевое строительство. Сейчас согласно условиям ипотеки под 6,5 процента годовых получить кредит по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует на весь срок кредита, максимальный срок кредита — 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет для Москвы и Санкт-Петербурга 8 миллионов рублей, для других регионов — 3 миллиона рублей при первоначальном взносе от 20 процентов.

Российские банки к концу мая приняли 120,8 тысячи заявок на получение ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых. Одобрено 81,9 тысячи заявок (83% всех поданных заявок) для оформления кредитов. Банки уже выдали 22,8 тысячи ипотечных кредитов на 57,5 миллиарда руб., при этом 97% выданных кредитов приходятся на 15 крупнейших банков.