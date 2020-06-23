Forbes назвал лучшие российские вузы

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России. В нем произошли серьезные перестановки по сравнению с предыдущими данными, поскольку изменилась методика подсчетов. Вузы анализировали по следующим показателям: качество преподавателей, международная деятельность, уровень ЕГЭ, качество выпускников. Исследование опубликовано на сайте журнала.

На первом месте оказался Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва). Вторую позицию занял МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва). Закрепил тройку лидеров Московский физико-технический институт (Московская область).

В прошлом году на первом месте оказался "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Москва). На этот раз он занял шестнадцатое место.