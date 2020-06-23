В Кремле объяснили, почему у Путина во время обращения отставали часы

Обращение президента России Владимира Путина, которое состоялось во вторник, 23 июня, шло в записи. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Трансляция выступления президента началась в 17:00 по московскому времени, а на его часах стрелки показывали примерно без четверти 15:00. "Нужно понимать, что обращение было не в прямом эфире", — отметил представитель Кремля.



Во время выступления Владимир Путин озвучил новые меры поддержки граждан страны. По словам президента, Россия столкнулась с вызовом, каких раньше еще не бывало, но благодаря совместным усилиям смогла с ним справиться.