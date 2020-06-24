Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. Об этом просили родные россиян, которые содержатся в американских тюрьмах, рассказала Москалькова ТАСС. Омбудсмен не привела подробностей, так как "вопрос до конца еще не решен". Москалькова добавила, находится в контакте с адвокатами россиян.

По словам Москальковой, она обсуждала освобождение Ярошенко и Бута по видеосвязи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович. Комиссар пообещала, что "будет поднимать эту тему", хотя США находятся вне зоны её компетенции.

Москалькова надеется, что найдет поддержку как международных органов, так и общественности, чтобы "подойти к людям гуманно, милосердно и по справедливости".