Баскетболист "Лейкерс" Эйвери Брэдли отказался участвовать в возобновлении сезона

Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Эйвери Брэдли отказался участвовать в возобновлении сезона НБА. Брэдли заявил, что не хочет рисковать здоровьем.

Сезон в НБА должен возобновиться после перерыва, связанного с пандемий коронавируса. Возобновление намечено на конец июля. До 24 июня игроки должны определиться. Те, кто не хотят участвовать в матчах после возобновления, должны известить об этом руководство лиги. У этих игроков будет удержана зарплата.

Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Эйвери Брэдли заявил, что не будет играть в оставшихся матчах сезона, сообщает РИА Новости. Эйвери объяснил свое решение нежеланием рисковать здоровьем своих близких. "Лейкерс" с пониманием отнесся к решению ведущего игрока. Планируется что Брэдли заменит Джей Ар Смит, который возобновить карьеру после годичного перерыва.