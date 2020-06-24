24 июня 202010:03

На вольфрамовом заводе в Брянской области произошла серия взрывов

ВКонтакте/Подслушано Унеча

Серия взрывов произошла на заводе тугоплавких металлов в Брянской области, обошлось без жертв и пострадавших. Камеры наблюдения зафиксировали опасный момент.

 

ЧП произошло около девяти часов вечера 22 июня в Унече, в цехе по производству оксида вольфрама. На кадрах видно, что находившийся рядом сотрудник успел отбежать от треснувшей печи за мгновение до того, как из нее полился раскаленный металл.

"По предварительным данным, возможно, было нарушение технологии. У них есть своя лаборатория. По словам руководства завода, нет оснований говорить, что может быть нанесен ущерб окружающей среде", — заявил "Брянским новостям" глава администрации Анатолий Кусков.

"Унечский завод тугоплавких металлов" входит в состав компании "Вольфрам" и является одним из основных производителей вольфрамовой продукции в России.

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