Иран сохранит контакты с МАГАТЭ, но не пустит на ядерные объекты

Президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства в среду заявил, что Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ. По словам иранского лидера, контакты сохранятся "несмотря на резолюцию руководства агентства о доступе к ядерным объектам, хотя может и ответить на нее".

"Нам очень просто ответить в любой момент, когда мы захотим", — заявил Роухани.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ запросил у иранских властей доступ на два объекта "из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности". Представители России и Китая проголосовали против, пишет РИА Новости.

Иран считает решение МАГАТЭ принятым под давлением США и Израиля, поэтому отвергает его.