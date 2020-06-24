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75 лет Победы 15 минут назад

24 июня 202012:46

Такого еще не было: на Параде показали более 20 новейших боевых машин

EPA

Парад Победы 2020 года запомнится, прежде всего, обилием новейших боевых машин. Более 20 образцов вооружений впервые продемонстрировали широкой публике на Красной площади. Внешний вид некоторых держался в секрете практически до 24 июня.

Речь идет, например, о новейшей тяжелой огнеметной системе ТОС-2 "Тосочка". Главное ее отличие от "Солнцепека", который давно стоит на вооружении российской армии, — это шасси. Если раньше подобные боевые машины создавали на базе танков, то теперь тяжелый огнемет стоит на автомобиле "Урал". Предполагается, что новая ТОС-2 будет мобильнее предшественников.

Следом за "Тосочкой" в парадном строю прошли инженерные системы дистанционного минирования. Они предназначены для быстрой установки минных полей.

Впервые по Красной площади прошел береговой ракетный комплекс "Бал". Пусковые установки этого БРК несут по 8 противокорабельных ракет Х-35. Каждая способна достать цель на расстоянии до 120 километров и пустить на дно корабль водоизмещением до 5 тысяч тонн. Весь комплекс, а это командный пункт и 4 пусковых, способен выпустить одним залпом до 32 ракет.

Еще две новинки – боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП на платформе "Армата" с боевыми модулями "Эпоха" и "Кинжал". Обе несут 57-миллиметровые автоматические орудия, которые могут уничтожать как летательные аппараты, так и бронетехнику.

Основной боевой танк Т-90М "Прорыв" — машина, конечно, модернизированная, однако настолько, что ее можно считать абсолютно новой. Так, одна из самых интересных особенностей Т-90М – они могут обмениваться информацией друг с другом в режиме реального времени. Помимо прочего, на "Прорыв" установили современную систему управления огнем, в которую встроен автомат сопровождения цели и тепловизор. На крыше танка появились видеокамеры кругового обзора.

Критически важные места Т-90М, моторный отсек и основание башни, закрывают противокумулятивные экраны. Плюс броня танка покрыта специальным абразивным составом. Он не дает экипажу поскользнуться в дождь или мороз.

Второй танк, впервые участвующий в Параде, — Т-80БВМ. Он разработан специально для арктических подразделений. Боевая машина отличается новой газотурбинной силовой установкой мощностью 1250 лошадиных сил, прицелом наводчика с тепловизором, стабилизатором вооружения. Танк защищен современной динамической защитой и несет 125-миллиметровое орудие.

Серьезной модернизации подвергли и боевую машину пехоты БМП-2. На нее установили модуль "Бережок", а это целый арсенал оружия. Помимо стандартных 30-миллиметровой пушки и пулемета Калашникова, в башне бронемашины разместили 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30. Он способен за минуту выпустить свыше 400 осколочно-фугасных гранат на расстояние до 2 километров.

Также на "Бережке" стоит 4 пусковых установки управляемых ракет. Среди них как кумулятивные, предназначенные для уничтожения бронетехники противника, так и термобарические — для подавления вражеской пехоты в укрытиях. Боевой модуль получил баллистический вычислитель, автомат сопровождения цели, стабилизатор и тепловизор, который позволяет вести огонь в любое время суток.

Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" – тоже новичок на Красной площади. Это модернизированная РСЗО "Смерч".  Менее чем за 40 секунд она выпускает 12 300-миллиметровых снарядов, которые накрывают сплошным огнем до 60 гектаров. Максимальная дальность стрельбы достигает 120 километров.

Новейшие системы ПВО представлены зенитным ракетным комплексом "Бук-М3". Это ЗРК среднего радиуса действия: дальность перехвата цели достигает 70 километров. Одновременно одна пусковая установка способна обстреливать до 6 летательных аппаратов.

Помимо "Бука", на брусчатку Красной площади впервые вышли зенитные ракетные комплексы С-350 "Витязь". Он тоже относится к системам ПВО среднего радиуса действия: дальность полета ракеты – до 60 километров, а одна пусковая установка несет 12 ракет. В будущем "Витязь" заменит в войсках комплексы С-300.

Не обошлось и без зенитных ракетных комплексов малой дальности. Это, например, "Деривация-ПВО" с 57-миллиметровым оружием и "Тор-М2". Последний ЗРК способен прикрывать войска во время движения. На испытаниях он пускал ракеты на скорости до 45 километров в час. При этом время реакции "Тор-М2" на угрозу составляет всего 5-10 секунд. 

Одна пусковая установка несет 16 управляемых ракет. Летательный аппарат противника новый "Тор" обнаруживает на расстоянии более 30 километров, а перехватывает на дальности до 15 километров.

Стоит отметить, что в Параде принял участие зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" с новыми небольшими ракетами. Предполагается, что они предназначены для уничтожения самых небольших беспилотников.

Что касается воздушной части Парада Победы, то тут обошлось без новинок. Впрочем, это не означает, что техника российских ВКС не развивается. Просто такие комплексы вооружения, как гиперзвуковой "Кинжал" или истребитель пятого поколения Су-57, настолько далеко шагнули в будущее, что соперники у них появятся не скоро.

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