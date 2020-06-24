Путин переговорил с лидерами нескольких стран

Владимир Путин после Парада Победы в среду пообщался с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана. Главы государств совместно прошли от Красной площади к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены. По дороге президент России разговаривал с Касым-Жомартом Токаевым, Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко держался позади и в разговоре участия не принял.

После возложения венка к Могиле Неизвестного солдата Путин пообщался с молдавским лидером Игорем Додоном.

Ранее глав государств с трибун поблагодарили за приезд в Москву гости торжеств, пишет РИА Новости. "В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!" — ответил на возгласы Александр Лукашенко.