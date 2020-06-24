Тьяго Алькантара больше не хочет играть за "Баварию"

Полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара отказался продлевать контракт с мюнхенской "Баварией". 29-летний футболист намерен покинуть ряды чемпионов Германии.

Действующее соглашение Тьяго с "Баварией" истекает 30 июня 2021 года. "Бавария" была готова предложить ему продлить сотрудничество, но встретила отказ футболиста. Алькантара изъявил желание покинуть команду, сообщает РИА Новости.

Тьяго хотел продолжить карьеру в английском "Ливерпуле". "Бавария" может продать футболиста, чья стоимость оценивается в 48 миллионов евро.