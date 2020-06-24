Донорам необязательно проверяться на коронавирус

Обязательное тестирование доноров на коронавирус и на антитела к нему в учреждениях Службы крови не предусмотрено, сообщили порталу стопкоронавирус.рф в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Там отметили, что при желании потенциальные доноры могут сдать тесты в других специализированных лабораториях.

Вместе с тем вся донорская кровь и ее компоненты проходят специальную проверку, чтобы не допустить возможности передачи инфекций реципиенту, отметили в ФМБА.

В ведомстве рассказали, что число доноров в России за последнее время снизилось менее чем на 1 процент. "Значительного оттока удается избежать благодаря большой проводимой работе учреждений Службы крови по ежедневному привлечению доноров", — пояснили там.

В ФМБА заверили, что учреждения Службы крови используют в своей работе самые современные технологии, работают со стерильным инструментарием, соблюдают все эпидемиологические рекомендации.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России за сутки зарегистрировано 7 176 новых случаев заражения, за все время эпидемии — 606 881 случай. Выздоровели в общей сложности 368,822 человека, умерли 8 513.