Двухсотметровый танкер протаранил железнодорожный мост в Панаме

Ходящий под флагом Кипра танкер снес часть железнодорожного моста, проходящего вдоль Панамского канала, сообщает Metro Libre. Момент столкновения снял на видео очевидец.

ЧП произошло в первой половине дня 23 июня в окрестностях города Гамбоа. Двухсотметровый сухогруз Bluebill по пути из Тихого океана в Атлантику врезался в железнодорожный мост, перекинутый через реку Чагрес, и обрушил один из его пролетов.

Reporteros ciudadanos confirmaron la colisión del buque Bluebill contra el puente del ferrocarril sobre el río Chagres. pic.twitter.com/ctQxiywht9 — Metro Libre (@MetroLibrePTY) June 23, 2020

Движение по мосту было прервано, на ремонт, по оценкам оператора железной дороги, уйдет 15 дней. Bluebill встал на якорь неподалеку, о полученных судном повреждениях ничего не сообщается.